В Башкирии пожилая пара может остаться без крыши над головой из-за сбоя в программе

В Уфе пожилая пара рискует остаться без крыши над головой. Спустя 20 лет после покупки на пороге объявился бывший собственник и требует вернуть квадратные метры. Мужчина заявил, что якобы доверенности на операции с квартирой не подписывал и переоформили жильё на других людей без его ведома.

Казалось бы, чудеса. Но только не для семьи Михайловых. Эту квартиру в Черниковке они купили ещё в 1999 году. Оформили все документы, перечислили средства через банк. А спустя 20 с лишним лет на пороге дома появился прежний собственник, который неожиданно для пожилых супругов по документам оказался действующим владельцем.

По словам юриста, во всем виновны неполадки в работе Росреестра. В 2017 в программе произошёл сбой, и все данные о покупке квартиры пропали. Действующими хозяевами снова стали предыдущие владельцы.

Пока идут судебные разбирательства, управление не может комментировать ситуацию. Однако мы заинтересованы в честном и справедливом решении этой ситуации. Мы оказываем содействие, и все необходимые документы переданы в судебные инстанции. В настоящий момент данный вопрос находится на контроле руководства управления. Наталья Шагиева, помощник руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан

К сожалению, данные ошибки иногда в Росреестре встречаются, но они уладятся, самостоятельно самим Росреестром исправляются путём подачи соответствующих заявлений. Однако в данном случае продавец повёл себя не очень красиво. Здесь имеется злоупотребление правом. Он вступил в права наследства спустя 13 лет со смерти матери. И уже больше 20 лет прошло. Все мыслимые и немыслимые сроки вышли, а он заявляет права на эту квартиру. Неоднозначная ситуация. Павел Козлов, адвокат семьи Михайловых

Сейчас супруги Михайловы пытаются вернуть себе квартиру через суд. Бывший владелец Николай Нагорный подал встречный иск. Согласно выписке из ЕГРН, в 1999 году Вячеслав Михайлов действительно оформил право собственности на квартиру. На руках у мужчины имеются и все документы, подтверждающие факт покупки жилья.

У меня есть договор купли-продажи. У меня есть акт приема-передачи квартиры, что никаких претензий нет. Они дали доверенность своему знакомому риелтору, который занимался куплей-продажей квартир. Доверенность была на два лица, на мать и на сына. Она была выдана нотариусом Енгильдиной. Заверена печатью, подписью. Вячеслав Михайлов

Вот только сам Николай Нагорный говорит, что не продавал квартиру. Мужчина уверяет, никаких доверенностей он не подписывал. Десять лет отсидел в тюрьме, вышел, похоронил свою маму, а когда смог адаптироваться к новой для него жизни на свободе, решил вступить в права наследства. Спустя больше чем 10 лет.

Лет пять адаптировался, и только 2013 году я себе документы все сделал. Где-то в 15-16 году суды были по восстановлению наследства. Когда я сидел, у меня ничего не было, никаких документов. Николай Нагорный