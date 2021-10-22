В Башкирии пожилая пара может остаться без крыши над головой из-за сбоя в программе

В Уфе пожилая пара рискует остаться без крыши над головой. Спустя 20 лет после покупки на пороге объявился бывший собственник и требует вернуть квадратные метры. Мужчина заявил, что якобы доверенности на операции с квартирой не подписывал и переоформили жильё на других людей без его ведома.
Казалось бы, чудеса. Но только не для семьи Михайловых. Эту квартиру в Черниковке они купили ещё в 1999 году. Оформили все документы, перечислили средства через банк. А спустя 20 с лишним лет на пороге дома появился прежний собственник, который неожиданно для пожилых супругов по документам оказался действующим владельцем.
По словам юриста, во всем виновны неполадки в работе Росреестра. В 2017 в программе произошёл сбой, и все данные о покупке квартиры пропали. Действующими хозяевами снова стали предыдущие владельцы.
Сейчас супруги Михайловы пытаются вернуть себе квартиру через суд. Бывший владелец Николай Нагорный подал встречный иск. Согласно выписке из ЕГРН, в 1999 году Вячеслав Михайлов действительно оформил право собственности на квартиру. На руках у мужчины имеются и все документы, подтверждающие факт покупки жилья.
Вот только сам Николай Нагорный говорит, что не продавал квартиру. Мужчина уверяет, никаких доверенностей он не подписывал. Десять лет отсидел в тюрьме, вышел, похоронил свою маму, а когда смог адаптироваться к новой для него жизни на свободе, решил вступить в права наследства. Спустя больше чем 10 лет.
Адвокат семьи Михайловых предполагает, что про вновь возникшую собственность прежнему владельцу напомнил портал Госуслуг, прислав уведомление о налогах на имущество. Сейчас делом занимается республиканская прокуратура. Назначена почерковедческая экспертиза. Супруги Михайловы не собираются сдаваться. Ведь эта жилплощадь для пожилых людей не просто главная инвестиция в жизни, но и единственная крыша над головой.