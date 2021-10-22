Пропуск по QR-кодам и помощь хоспису: ФК «Уфа» проведет матч с «Рубином»

Футбольное дерби. «Уфа» и «Рубин» сыграют в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. О подготовке башкирской команды к этой встрече и об ограничениях для зрителей – в нашем сюжете.

Матч «Уфы» и «Рубина» пройдёт под знаком добра: все средства, вырученные от этой игры, будут отданы уфимскому хоспису. Также проведут благотворительный аукцион, куда клубы отдадут по три игровые футболки. Однако вход для зрителей будет серьёзно ограничен, и не все желающие смогут попасть на стадион.

Будет ограниченный вход, проверка QR-кодов и документов, подтверждающих личность. Поэтому мы ждем болельщиков в том объеме, который будет разрешен. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Уфимцы испытывают определенные трудности с составом. Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов пока работает по индивидуальной программе, не примут участия в игре давно травмированные Джемал Табидзе и Тимур Жамалетдинов. Постепенно возвращается в строй защитник Олег Дзантиев, который полгода назад перенес операцию. Также с «Рубином» из-за перебора желтых карточек не сыграют полузащитники Филип Мрзляк и Владислав Камилов.

Готовимся в штатном режиме. Правильно сказали, что у нас много травмированных и дисквалифицированных. Но все, кто у нас есть, будут в заявке и будут играть. Алексей Стукалов, главный тренер ФК «Уфа»

После ничьей в Краснодаре уфимцы с девятью очками опустились на последнюю строчку в турнирной таблице, но в случае победы над «Рубином» могут выбраться из зоны вылета. Казанский коллектив, не знающий побед уже четыре матча кряду, расположился на девятом месте.

Сильная сторона «Рубина» – атака, мы разбираем соперника, в том числе индивидуальные действия. Это башкиро-татарское дерби, мы настраиваемся на 100 процентов и будем хорошо подготовлены. Эрвинг Ботака-Иобома, защитник ФК «Уфа»