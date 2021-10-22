Пропуск по QR-кодам и помощь хоспису: ФК «Уфа» проведет матч с «Рубином»

Футбольное дерби. «Уфа» и «Рубин» сыграют в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. О подготовке башкирской команды к этой встрече и об ограничениях для зрителей – в нашем сюжете.
Матч «Уфы» и «Рубина» пройдёт под знаком добра: все средства, вырученные от этой игры, будут отданы уфимскому хоспису. Также проведут благотворительный аукцион, куда клубы отдадут по три игровые футболки. Однако вход для зрителей будет серьёзно ограничен, и не все желающие смогут попасть на стадион.
Уфимцы испытывают определенные трудности с составом. Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов пока работает по индивидуальной программе, не примут участия в игре давно травмированные Джемал Табидзе и Тимур Жамалетдинов. Постепенно возвращается в строй защитник Олег Дзантиев, который полгода назад перенес операцию. Также с «Рубином» из-за перебора желтых карточек не сыграют полузащитники Филип Мрзляк и Владислав Камилов.
После ничьей в Краснодаре уфимцы с девятью очками опустились на последнюю строчку в турнирной таблице, но в случае победы над «Рубином» могут выбраться из зоны вылета. Казанский коллектив, не знающий побед уже четыре матча кряду, расположился на девятом месте.
Встреча между «Уфой» и «Рубином» пройдет 24 октября на стадионе «BetBoom Арена» и начнется в 16:00.