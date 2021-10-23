Житель Уфы угнал у своего приятеля иномарку и попал на ней в ДТП

По предварительным данным, мужчины работают вместе в строительной бригаде и выполняли строительные работы в селе Кашкалаши Благоварского района. После тяжелого рабочего дня решили отдохнуть, собравшись с остальными коллегами. В ходе застолья один из приятелей похитил ключи и угнал оставленный возле дома автомобиль. Хозяин машины не заметил пропажу и узнал о ней только от поступившего ему звонка из отдела полиции.

пресс-служба МВД Башкирии