Житель Уфы угнал у своего приятеля иномарку и попал на ней в ДТП

В Благоварском районе Башкирии сотрудники полиции задержали мужчину, который угнал автомобиль Hyundai ix35. Владелец иномарки обнаружил пропажу, когда ему позвонили полицейские, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Оказалось, что мужчина угнал иномарку у своего приятеля, решив покататься. По пути он попал в ДТП с попутными автомобилями. Сотрудники полиции задержали пьяного 46-летнего жителя Уфы. Свою вину он признал.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.