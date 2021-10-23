Житель Уфы угнал у своего приятеля иномарку и попал на ней в ДТП

В Благоварском районе Башкирии сотрудники полиции задержали мужчину, который угнал автомобиль Hyundai ix35. Владелец иномарки обнаружил пропажу, когда ему позвонили полицейские, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Фото №1 - Житель Уфы угнал у своего приятеля иномарку и попал на ней в ДТП

По предварительным данным, мужчины работают вместе в строительной бригаде и выполняли строительные работы в селе Кашкалаши Благоварского района. После тяжелого рабочего дня решили отдохнуть, собравшись с остальными коллегами. В ходе застолья один из приятелей похитил ключи и угнал оставленный возле дома автомобиль. Хозяин машины не заметил пропажу и узнал о ней только от поступившего ему звонка из отдела полиции.

пресс-служба МВД Башкирии

Оказалось, что мужчина угнал иномарку у своего приятеля, решив покататься. По пути он попал в ДТП с попутными автомобилями. Сотрудники полиции задержали пьяного 46-летнего жителя Уфы. Свою вину он признал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.

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