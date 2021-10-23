В Уфе за хищение 70 млн рублей осудили сотрудницу банка
В Уфе суд вынес приговор 41-летней сотруднице банка за хищение 70 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
В суде установлено, что обвиняемая в период с декабря 2016 г. по июль 2019 г., занимая должность кассира в банке, вступила в сговор с коллегами для хищения денежных средств. Сообщники, имея доступ к рабочему компьютеру, формировали расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств без согласия вкладчиков банка и проводили операции по кассе. Впоследствии деньги в общей сумме свыше 45 млн рублей поделили между собой.
пресс-служба прокуратуры Башкирии
Кроме того, соучастники составили документы о снятии денежных средств со счетов клиентов и похитили из кассы банка 15,8 млн рублей.
Кроме того, обвиняемые без согласия вкладчиков оформили на 23 граждан полисы и договоры страхования жизни, фиктивно оприходовав деньги в кассу без фактического внесения оплаты на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Фигуранты уголовного дела, обслуживая клиентов при открытии и пополнении вкладов, фактически денежные средства на лицевые счета не вносили, распорядившись по своему усмотрению, причинив ущерб свыше 8,7 млн рублей.
пресс-служба прокуратуры Башкирии
Свою вину подсудимая признала. Ее приговорили к 4 года и 6 месяцам колонии общего режима. Материалы в отношении её подельников выведены в отдельное производство.