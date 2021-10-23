В Уфе за хищение 70 млн рублей осудили сотрудницу банка

В суде установлено, что обвиняемая в период с декабря 2016 г. по июль 2019 г., занимая должность кассира в банке, вступила в сговор с коллегами для хищения денежных средств. Сообщники, имея доступ к рабочему компьютеру, формировали расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств без согласия вкладчиков банка и проводили операции по кассе. Впоследствии деньги в общей сумме свыше 45 млн рублей поделили между собой.

пресс-служба прокуратуры Башкирии