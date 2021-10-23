Жителя Башкирии осудили за незаконное хранение банки с порохом

Судом установлено, что в августе 1975 года мужчина нашел в селе Зирган сумку со 100 патронами 16-го калибра от огнестрельного оружия и высыпал содержащийся в них порох в банку. Не имея разрешения на огнестрельное оружие и боеприпасов к нему, обвиняемый стал хранить банку с порохом у себя в гараже. Также мужчина пояснил, что коллекционировал гильзы, пули и патроны, в которых отсутствовал порох.