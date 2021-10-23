В Башкирии мужчина напал с ножом на продавцов кафе и магазина

По данным суда, в мае 2021 года обвиняемый, находясь в помещении магазина в Бирске, направил нож лезвием в сторону продавца и стал угрожать: «Жить хочешь? Давай деньги!». Женщина смогла убежать из магазина и стала кричать о помощи. Опасаясь быть задержанным, преступник скрылся с места происшествия.

В тот же день мужчина, находясь в кафе, угрожал продавцу ножом и требовал из кассы деньги. Женщина испугалась за свою жизнь и отдала все имеющиеся деньги. Его добычей стали две бутылки коньяка и почти три тысячи рублей. На выходе из кафе злоумышленника задержал проходящий мимо мужчина и передал его сотрудникам полиции.