В Башкирии мужчина напал с ножом на продавцов кафе и магазина

Бирский межрайонный суд Башкирии вынес приговор 65-летнему мужчине. Его признали виновным в двух разбойных нападениях на продавцов магазина и кафе, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным суда, в мае 2021 года обвиняемый, находясь в помещении магазина в Бирске, направил нож лезвием в сторону продавца и стал угрожать: «Жить хочешь? Давай деньги!». Женщина смогла убежать из магазина и стала кричать о помощи. Опасаясь быть задержанным, преступник скрылся с места происшествия.
В тот же день мужчина, находясь в кафе, угрожал продавцу ножом и требовал из кассы деньги. Женщина испугалась за свою жизнь и отдала все имеющиеся деньги. Его добычей стали две бутылки коньяка и почти три тысячи рублей. На выходе из кафе злоумышленника задержал проходящий мимо мужчина и передал его сотрудникам полиции.
Мужчина раскаялся в содеянном. Его приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы.