В Башкирии мужчина жестоко расправился с кондуктором и забрал ее сумку

В Стерлитамаке 23-летний Ишимбая жестоко убил кондуктора троллейбуса и забрал ее сумку. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.
В пресс-службе СУ СКР по РБ рассказали, что вопиющий случай произошел 22 декабря прошлого года. На остановке общественного транспорта очевидцы обнаружили бездыханное тело несчастной с множественными ножевыми ранениями. В скором времени в отделение полиции Стерлитамака поступило сообщение от женщины, которая заявила, что ее брат признался ей в убийстве кондуктора и в настоящее время находится у нее дома.
Обвиняемый частично признал вину в совершенных преступлениях. В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: СУ СКР по РБ.