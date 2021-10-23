В Башкирии мужчина жестоко расправился с кондуктором и забрал ее сумку

Как установлено следствием, рано утром 22 декабря 2020 года находящийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения обвиняемый подошел на остановку общественного транспорта на улице Артема г. Стерлитамака, где заметил 59-летнюю женщину-кондуктора, которая ждала транспорт, чтобы поехать на работу. С целью разбоя мужчина нанес ей несколько ударов имеющимся при нем ножом, после чего забрал ее сумку и скрылся с места происшествия. После содеянного он пришел домой к своей сестре и рассказал о совершенном преступлении. Добычей злоумышленника стала сумка с не представляющими материальной ценности личными вещами потерпевшей, от которой он избавился по дороге.

пресс-служба МВД Башкирии