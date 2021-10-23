В Башкирии мужчина жестоко расправился с кондуктором и забрал ее сумку

В Стерлитамаке 23-летний Ишимбая жестоко убил кондуктора троллейбуса и забрал ее сумку. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

Фото №1 - В Башкирии мужчина жестоко расправился с кондуктором и забрал ее сумку

В пресс-службе СУ СКР по РБ рассказали, что вопиющий случай произошел 22 декабря прошлого года. На остановке общественного транспорта очевидцы обнаружили бездыханное тело несчастной с множественными ножевыми ранениями. В скором времени в отделение полиции Стерлитамака поступило сообщение от женщины, которая заявила, что ее брат признался ей в убийстве кондуктора и в настоящее время находится у нее дома.

Как установлено следствием, рано утром 22 декабря 2020 года находящийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения обвиняемый подошел на остановку общественного транспорта на улице Артема г. Стерлитамака, где заметил 59-летнюю женщину-кондуктора, которая ждала транспорт, чтобы поехать на работу. С целью разбоя мужчина нанес ей несколько ударов имеющимся при нем ножом, после чего забрал ее сумку и скрылся с места происшествия. После содеянного он пришел домой к своей сестре и рассказал о совершенном преступлении. Добычей злоумышленника стала сумка с не представляющими материальной ценности личными вещами потерпевшей, от которой он избавился по дороге.

пресс-служба МВД Башкирии

Обвиняемый частично признал вину в совершенных преступлениях. В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР по РБ.

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