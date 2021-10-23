В Башкирии парочка расплачивалась в магазинах фальшивыми купюрами

В Нефтекамске суд вынес приговор парочке, которая расплачивалась в магазинах фальшивыми купюрами. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Фото №1 - В Башкирии парочка расплачивалась в магазинах фальшивыми купюрами

Все произошло в ноябре прошлого года. Парочка расплачивалась в магазинах фальшивыми банкнотами номиналом 5 000 рублей, а сдачу получала подлинными деньгами. Они успели сбыть две поддельные банкноты, однако вскоре их задержали сотрудники полиции.

Свою вину подсудимые признали. Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам тюрьмы, женщину - к 1 году условного лишения свободы.

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