В Башкирии парочка расплачивалась в магазинах фальшивыми купюрами

В Нефтекамске суд вынес приговор парочке, которая расплачивалась в магазинах фальшивыми купюрами. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Все произошло в ноябре прошлого года. Парочка расплачивалась в магазинах фальшивыми банкнотами номиналом 5 000 рублей, а сдачу получала подлинными деньгами. Они успели сбыть две поддельные банкноты, однако вскоре их задержали сотрудники полиции.
Свою вину подсудимые признали. Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам тюрьмы, женщину - к 1 году условного лишения свободы.