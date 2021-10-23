В Башкирии женщина обокрала 85-летнего дедушку

В отделение полиции Салавата обратился 85-летний пенсионер и рассказал, что у него пропали 40 тысяч рублей. На место происшествия выехали полицейские, сообщили в пресс-службе МВД РБ.

Фото №1 - В Башкирии женщина обокрала 85-летнего дедушку

Полицейские выяснили, что к мужчине пришла незнакомая женщина, которая представилась соседкой из другого подъезда и предложила купить мед. Хозяин квартиры впустил даму в дом, она прошла на кухню и достала из сумки две трехлитровые банки меда. Мужчина согласился приобрести лакомство и пошел в комнату за деньгами, которые хранились в барсетке в полке стола. Забрав нужную сумму, пенсионер положил сумку обратно, и рассчитался с продавцом.

Взяв в руки наличные, женщина стала разглядывать купюры, но тут же заявила, что на кухне запахло горелым. Пожилой мужчина пошел на кухню, но там было все в порядке, и он вернулся в комнату. Тут продавец попрощалась и ушла. Только проводив ее, мужчина заметил, что барсетка лежит нет так, как обычно. Заглянув внутрь, пенсионер обнаружил, что из нее пропали 40 тысяч рублей. Он догадался, что деньги похитила незваная гостья.

пресс-служба МВД Башкирии

42-летнюю женщину задержали в Ставропольском крае и доставили в Башкирию. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Женщина из так называемой «кочующей» народности, мать троих несовершеннолетних детей, призналась в совершении кражи. В настоящее время проверяется ее причастность к совершению подобных преступлений в других городах.

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