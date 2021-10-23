В Башкирии женщина обокрала 85-летнего дедушку

В отделение полиции Салавата обратился 85-летний пенсионер и рассказал, что у него пропали 40 тысяч рублей. На место происшествия выехали полицейские, сообщили в пресс-службе МВД РБ.
Полицейские выяснили, что к мужчине пришла незнакомая женщина, которая представилась соседкой из другого подъезда и предложила купить мед. Хозяин квартиры впустил даму в дом, она прошла на кухню и достала из сумки две трехлитровые банки меда. Мужчина согласился приобрести лакомство и пошел в комнату за деньгами, которые хранились в барсетке в полке стола. Забрав нужную сумму, пенсионер положил сумку обратно, и рассчитался с продавцом.
42-летнюю женщину задержали в Ставропольском крае и доставили в Башкирию. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Женщина из так называемой «кочующей» народности, мать троих несовершеннолетних детей, призналась в совершении кражи. В настоящее время проверяется ее причастность к совершению подобных преступлений в других городах.