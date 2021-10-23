В Башкирии женщина обокрала 85-летнего дедушку

Взяв в руки наличные, женщина стала разглядывать купюры, но тут же заявила, что на кухне запахло горелым. Пожилой мужчина пошел на кухню, но там было все в порядке, и он вернулся в комнату. Тут продавец попрощалась и ушла. Только проводив ее, мужчина заметил, что барсетка лежит нет так, как обычно. Заглянув внутрь, пенсионер обнаружил, что из нее пропали 40 тысяч рублей. Он догадался, что деньги похитила незваная гостья.

пресс-служба МВД Башкирии