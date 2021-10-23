В Башкирии водитель элитной иномарки получил кучу штрафов и лишился прав за «беспредел» на дорогах
В Нефтекамске водитель автомобиля Toyota Land Cruiser получил кучу штрафов, а также лишился водительского удостоверения за «беспредел» на дорогах. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
В ночь с 29 на 30 января 2020 года в Нефтекамске на улице Дорожной патрульный экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль Toyota Land Cruiser, который ехал, раскачиваясь из стороны в сторону.
В результате неадекватного вождения транспортное средство снесло дорожный знак и заборное ограждение. Сотрудники ГИБДД остановили нарушителя - 51-летнего местного жителя, от которого исходил запах алкоголя. От проведения медицинского освидетельствования он отказался. В процессе оформления административного правонарушения гражданин повел себя агрессивно и конфликтно, не выполнял законные требования сотрудника полиции. Стал нападать на стража порядка, умышленно нанес ему удар, а также выражался в его адрес нецензурной бранью.
пресс-служба МВД по РБ
В отношении водителя был составлен административный материал по статьям «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам», «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
В отношении нарушителя было возбуждено сразу два уголовных дела за оскорбление и применение насилия в отношении полицейского.
В сентябре прошлого года постановлением Нефтекамского городского суда правонарушитель был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортным средством на полтора года. В марте этого года сотрудники ГИБДД на улице города остановили тот же автомобиль, за рулем которой оказался данный гражданин. Решением суда по статье «управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами» неоднократный нарушитель был оштрафован еще на 30 тысяч рублей.