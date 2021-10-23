В Башкирии водитель элитной иномарки получил кучу штрафов и лишился прав за «беспредел» на дорогах

В сентябре прошлого года постановлением Нефтекамского городского суда правонарушитель был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортным средством на полтора года. В марте этого года сотрудники ГИБДД на улице города остановили тот же автомобиль, за рулем которой оказался данный гражданин. Решением суда по статье «управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами» неоднократный нарушитель был оштрафован еще на 30 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по РБ