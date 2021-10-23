В Башкирии у жителей района из-за опасной болезни изымают и уничтожают домашнюю птицу

В Туймазинском районе Башкирии обнаружили несколько очагов птичьего гриппа. У местных жителей изымают и уничтожают птицу, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания. Жителей экстренно прививают от гриппа, а их жилища обрабатывают специальным раствором.
Дезинсекторы действуют в четырёх населенных пунктах. Они обходят дворы в зоне карантина и изымают домашнюю птицу.
На данный момент изъято и уничтожено более 6 тысяч голов – в основном это гуси и индейки. Профилактические мероприятия проводят в Бишкураевском и Николаевском сельсоветах Туймазинского района республики.
Данная ситуация находится на особом контроле МЧС, а также других экстренных служб.