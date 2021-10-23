В Башкирии в офис банка вошли двое подозрительных мужчин: на место прибыли спецслужбы

Вчера днем, 22 октября, в Стерлитамаке к офису одного из банков прибыли сотрудники полиции и другие экстренные службы. В соцсетях очевидцы рассказали, что в здание вошли двое подозрительных мужчин, у которых в руках были предметы, похожие на ножи. Данная информация не подтверждена.

Фото №1 - В Башкирии в офис банка вошли двое подозрительных мужчин: на место прибыли спецслужбы

Как сообщает КП-Уфа, сотрудники банка увидели подозрительных мужчин и нажали на тревожную кнопку. К офису банка немедленно прибыли пожарные, полицейские и скорая помощь.

Данную ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД республики.

Поступило сообщение от представителя банка о том, что двое подозрительных лиц сняли деньги в банкомате. Сейчас устанавливаются обстоятельства события.

пресс-служба МВД РБ
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