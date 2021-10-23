В Башкирии в офис банка вошли двое подозрительных мужчин: на место прибыли спецслужбы

Вчера днем, 22 октября, в Стерлитамаке к офису одного из банков прибыли сотрудники полиции и другие экстренные службы. В соцсетях очевидцы рассказали, что в здание вошли двое подозрительных мужчин, у которых в руках были предметы, похожие на ножи. Данная информация не подтверждена.