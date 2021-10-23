В Башкирии очевидцы обнаружили на улицах трупы мужчин

В Башкирии очевидцы обнаружили на улицах трупы мужчин. Одна трагедия произошла в Нефтекамске, а вторая - в Уфе.

Под окнами жилого дома №8 по Николо-Березовскому шоссе в Нефтекамске прохожие обнаружили труп 21-летнего парня. По предварительным данным, он сорвался с высоты девятого этажа. Причины и обстоятельства его гибели устанавливают следователи.

На тротуаре около дома №49 по улице Кремлевской в Уфе был найден труп мужчины. На место трагедии прибыли скорая помощь и полиция. Медики констатировали смерть несчастного. Что же послужило причиной его гибели, станет известно после результатов судмедэкспертизы.