В Башкирии мужчина украл у приятеля более 400 тысяч рублей и поставил их на спортивные события

32-летний житель Ишимбая обратился в дежурную часть и сообщил, что знакомый похитил с его банковской карты 425 тысяч рублей. Подробности случившегося рассказали в пресс-служб МВД Башкортостана.

Фото №1 - В Башкирии мужчина украл у приятеля более 400 тысяч рублей и поставил их на спортивные события

Подозреваемый был в гостях у заявителя и помогал ему с ремонтом в доме. В течение дня мужчины распивали горячительные напитки. После того как работа была выполнена, хозяин дома отправился спать. В это время гость взял его телефон и через мобильный банк перевел денежные средства на неизвестный счет. На следующий день потерпевший не обнаружил своего приятеля и взяв телефон, чтобы ему позвонить увидел уведомление о списании суммы.

пресс-служба МВД Башкирии

Оперативники задержали подозреваемого и доставили его в отделение полиции. Им оказался 31-летний мужчина. Он рассказал, что переводил денежные средства на счет букмекеров, где пытался заработать на ставках на спортивные события.

Полицейские возбудили в отношении задержанного уголовное дело. Обстоятельства случившегося уточняются.

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