В Башкирии мужчина украл у приятеля более 400 тысяч рублей и поставил их на спортивные события

32-летний житель Ишимбая обратился в дежурную часть и сообщил, что знакомый похитил с его банковской карты 425 тысяч рублей. Подробности случившегося рассказали в пресс-служб МВД Башкортостана.
Оперативники задержали подозреваемого и доставили его в отделение полиции. Им оказался 31-летний мужчина. Он рассказал, что переводил денежные средства на счет букмекеров, где пытался заработать на ставках на спортивные события.
Полицейские возбудили в отношении задержанного уголовное дело. Обстоятельства случившегося уточняются.