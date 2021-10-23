В Башкирии мужчина украл у приятеля более 400 тысяч рублей и поставил их на спортивные события

Подозреваемый был в гостях у заявителя и помогал ему с ремонтом в доме. В течение дня мужчины распивали горячительные напитки. После того как работа была выполнена, хозяин дома отправился спать. В это время гость взял его телефон и через мобильный банк перевел денежные средства на неизвестный счет. На следующий день потерпевший не обнаружил своего приятеля и взяв телефон, чтобы ему позвонить увидел уведомление о списании суммы.

пресс-служба МВД Башкирии