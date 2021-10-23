В России выявили почти 38 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России с каждым днем растет число новых случаев заражения ковидом. К счастью, заметно увеличивается и число выздоровевших граждан.

Согласно официальным федеральным данным на 23 октября 2021 года, с начала пандемии в России число зараженных превысило отметку в 8 миллионов - 8 205 983. За последние сутки в стране зафиксировали 37 678 новых случаев COVID-19.