В России выявили почти 38 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России с каждым днем растет число новых случаев заражения ковидом. К счастью, заметно увеличивается и число выздоровевших граждан.
Согласно официальным федеральным данным на 23 октября 2021 года, с начала пандемии в России число зараженных превысило отметку в 8 миллионов - 8 205 983. За последние сутки в стране зафиксировали 37 678 новых случаев COVID-19.
С выздоровление за сутки выписали 26 077 человек (всего - 7 143 137). От ковида скончались за последние 24 часа 1 075 человек (всего - 229 528).