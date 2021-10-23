В Уфе прошло техническое открытие моста через Белую

В Уфе состоялось техническое открытие моста через реку Белая, общая протяженность которого составляет 688,8 м. В течение 4 дней с 23 октября на мосту будут проводить обследования и приемочные испытания.
Для статических испытаний моста будут использовать груженые автосамосвалы в количестве 12 единиц. Весь транспорт предварительно взвесят. В ходе этих испытаний проведут замеры напряжения балок в пролетах конструкции.
Во время динамических испытаний планируется пропустить по проезжей части автосамосвалы, общая масса которых достигает около 30 тонн. Они будут двигаться в одиночном порядке. При испытании проведут регистрацию колебаний балки пролетного строения. После завершения испытаний заключение, научно-технический отчет, а также паспорт объекта будут направлены заказчику.