В Уфе прошло техническое открытие моста через Белую

В Уфе состоялось техническое открытие моста через реку Белая, общая протяженность которого составляет 688,8 м. В течение 4 дней с 23 октября на мосту будут проводить обследования и приемочные испытания.

Для статических испытаний моста будут использовать груженые автосамосвалы в количестве 12 единиц. Весь транспорт предварительно взвесят. В ходе этих испытаний проведут замеры напряжения балок в пролетах конструкции.