Житель Башкирии перед выпиской совершил кражу в больнице

В Уфе 40-летний мужчина сообщил в полицию о краже, которая произошла в городской больнице. Неизвестный похитил у него телефон стоимостью свыше 15 тысяч рублей.

Вскоре полицейским удалось разыскать вора. Им оказался 31-летний житель Ишимбая. Перед выпиской злоумышленник прихватил чужой гаджет и уехал в Казань. А когда вернулся, подозреваемый сдал телефон в комиссионный магазин. Далее вор-путешественник решил направиться в Москву.