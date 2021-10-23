Житель Башкирии арестован на несколько суток за неуплату алиментов

Житель Башкирии был арестован на 7 суток, а также оштрафован за неуплату алиментов. Воздействие судебных приставов никак не помогало образумить мужчину и принять участие в жизни его же 9-летней дочери.

В Кармаскалинском районе, выявив факт неуплаты алиментов, запретили должнику выезжать за пределы России и управлять транспортом. Но этого оказалось недостаточно. И мужчина просто исчез, сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии.