В колл-центр по зиме в Уфе поступило более 13,5 тысяч звонков

В Уфе продолжает круглосуточный режим работы колл-центр по работе системы ЖКХ в осенне-зимний период по городу. С момента запуска этого колл-центра уже поступило свыше 13,5 тысяч звонков. Работают в колл-центре на сегодня 49 человек посменно.

В Министерстве ЖКХ РБ рассказали, что обращаются чаще всего с вопросами по подаче тепла, перетопов, завоздушивания, утечек на отопительных системах. Интересует уфимцев и вопрос начислений за тепло. С начала октября количество звонков, связанных с вопросами о подаче тепла, стало уменьшаться, а звонков по вопросам начислений – стало больше.

В скором времени, сообщает МинЖКХ, планируется запуск системы обратной связи. Это позволит перезванивать гражданам, чьи сообщения уже обработаны. Звонки от жителей Уфы по-прежнему принимают круглосуточно без выходных по номеру: 8 (347) 277-09-11.