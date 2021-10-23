В Салавате завершают второй этап реконструкции набережной

В Салавате завершают второй этап реконструкции набережной Белой, которая ведется в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». А стартовал второй этап этим летом.

В ходе второго этапа было запланировано облагораживание именно прибрежной зоны набережной: оборудование пирса вдоль береговой линии, ее укрепление, а также благоустройство зоны для купания и территории для прогулок. Проект подразумевает установку лежаков, киосков, места для охраны и спортивных тренажеров.

Сейчас на месте будущего пирса установлены сваи под основание. Газонная трава, ели уже высажены, установлены малые архитектурные формы.