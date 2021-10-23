В Уфе прошли рейды по соблюдению антикоронавирусных мер в ночных клубах

В Кировском районе Уфы проверили соблюдение указа Главы РБ о режиме повышенной готовности в ночных клубах. Под проверку в ночь с 22 на 23 октября попали два известных заведения.

В ходе рейда сотрудники полиции, администрации города проверяли не только наличие масок, но и соблюдение недавно установленных указом правил. В администрации Уфы рассказали, что в целом все нормы в заведениях соблюдаются. На входе посетителей просят предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, разметка в заведениях имеется, дистанция соблюдается. Маски на лицах гостей и сотрудников также имеются.