Жителей Уфы предупредили об участившихся кражах крышек канализационных люков

В Уфе участились кражи крышек канализационных люков, а также водопроводных колодцев. Жителей города просят быть осторожными на улицах.
В администрации Уфы отметили, что открытые люки на тротуарах и во дворах опасны как для граждан, так и для автомобилистов. Особенно сильно возрастает риск несчастных случаев в темное время суток.
Сейчас ведется обход водопроводных и канализационных сетей, что позволит выявить места с отсутствующими крышками. Если же будут обнаружены пропажи крышек, то проблема будет решаться в срочном режиме. Жителей просят сообщать о подобных фактах по телефонам: 8 (347) 284-15-30, + 7 (347) 246-37-33, 246-37-27.