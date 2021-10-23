Жителей Уфы предупредили об участившихся кражах крышек канализационных люков

В Уфе участились кражи крышек канализационных люков, а также водопроводных колодцев. Жителей города просят быть осторожными на улицах.

В администрации Уфы отметили, что открытые люки на тротуарах и во дворах опасны как для граждан, так и для автомобилистов. Особенно сильно возрастает риск несчастных случаев в темное время суток.