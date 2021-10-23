В Уфе простились с экс-депутатом Госдумы от Башкирии Иршатом Фахритдиновым

В Уфе простились с Иршатом Фахритдиновым. Траурная панихида по бывшему депутату Госдумы и руководителю региональной организации инвалидов боевых действий прошла в здании Госсобрания. В последний путь офицера пришли проводить близкие, друзья и коллеги. Каким запомнят военнослужащего, ставшего политиком?

В холле Госсобрания Башкортостана немноголюдно. На траурный митинг и прощание с бывшим депутатом Госдумы V и VI созывов Иршатом Фахретдиновым собрались только самые близкие, друзья и коллеги. Никто не верит, что его больше нет.

Уход из жизни этого замечательного человека стал неожиданным и крайне тяжелым событием для каждого из нас. Все мы его хорошо знали и уважали не только как видного общественного политического деятеля, но и как человека порядочного, ответственного, справедливого, отличающегося большой силой воли и остроты ума. Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Про Иршата Фахритдинова говорят: он был военным, который временно стал политиком. Воевал в Афганистане и Чечне, служил в составе миротворческих сил в Абхазии, где получил ранение. В интервью он признавался, что с самого детства был настроен защищать Родину.

Права ветеранов боевых действий, наряду с защитой интересов Башкортостана, он отстаивал в качестве депутата Госдумы с 2007 по 2016 год, будучи законодателем в V и VI созывах палаты. С особой болью он всегда говорил об Афганистане.

Коллеги по Госдуме вспоминают, что Иршат Фахритдинов всегда улыбался и шутил, как никто другой. Эту черту характера они связывают с тем, что он знал, какой внезапной бывает смерть и для чего нужна жизнь.

Жизнерадостный, веселый человек, который любил жизнь, потому что знал ей цену. Воевал, участвовал в кампаниях в Чечне, Афганистане. Был ранен. Очень жаль, что так рано нас покинул. Иван Сухарев, депутат Государственной Думы России

Мы вместе работали шестой созыв, мы были новичками, а он уже работал. Привыкли видеть его веселым, добродушным. Я думаю, ему не было в этой жизни легко, но он этого не показывал. Он прожил жизнь легко, хотя мы прекрасно понимаем, через что он прошел. Рима Баталова, депутат Государственной Думы России

Запомнится как настоящий полковник. Мы вместе служили в Афганистане, он был командиром взвода. Провожаем в последний путь настоящего героя. Для нас он всегда был улыбчивым, веселым. Тимерьян Ражапов, председатель Башкирского Союза ветеранов боевых действий