В Уфе простились с экс-депутатом Госдумы от Башкирии Иршатом Фахритдиновым

В Уфе простились с Иршатом Фахритдиновым. Траурная панихида по бывшему депутату Госдумы и руководителю региональной организации инвалидов боевых действий прошла в здании Госсобрания. В последний путь офицера пришли проводить близкие, друзья и коллеги. Каким запомнят военнослужащего, ставшего политиком?
В холле Госсобрания Башкортостана немноголюдно. На траурный митинг и прощание с бывшим депутатом Госдумы V и VI созывов Иршатом Фахретдиновым собрались только самые близкие, друзья и коллеги. Никто не верит, что его больше нет.
Про Иршата Фахритдинова говорят: он был военным, который временно стал политиком. Воевал в Афганистане и Чечне, служил в составе миротворческих сил в Абхазии, где получил ранение. В интервью он признавался, что с самого детства был настроен защищать Родину.
Права ветеранов боевых действий, наряду с защитой интересов Башкортостана, он отстаивал в качестве депутата Госдумы с 2007 по 2016 год, будучи законодателем в V и VI созывах палаты. С особой болью он всегда говорил об Афганистане.
Коллеги по Госдуме вспоминают, что Иршат Фахритдинов всегда улыбался и шутил, как никто другой. Эту черту характера они связывают с тем, что он знал, какой внезапной бывает смерть и для чего нужна жизнь.
Иршат Фахритдинов умер на 57-м году жизни. Организм не справился с последствиями от COVID-19. Его похоронили в родной деревне Сайраново Ишимбайского района. Семья продолжает принимать соболезнования со всей страны. Таким был размах деятельности и простого человеческого служения людям настоящего патриота и офицера.