В Дуванском районе Башкирии открылся новый парк

Места хватит всем. В селе Месягутово Дуванского района открылся парк активного семейного отдыха. Жители ждали этого события с прошлого года и принимали активное участие в формировании общественного пространства. Какие изменения строителям приходилось добавлять уже в ходе работ?

Уже из названия ясно, что Парк активного семейного отдыха станет местом притяжения не только детей, но и взрослых. Зона общественного пространства условно разделена на три площадки: для самых маленьких, подростков и взрослых. Мамы сразу обратили внимание на безопасность. По всему периметру – мягкое покрытие, чтобы в случае падения ребенок не получил травмы.

У нас были раньше такие несовременные, небезопасные парки, а сейчас этот парк мы очень оценили. Он соответствует всем требованиям. И спасибо большое за это. Лариса Шишкина, жительница с. Месягутово

Когда я росла, таких парков не было. Сейчас есть возможности. Мне здесь больше всего нравятся качели. Дарья Русакова, жительница с. Месягутово

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» новые парки и детские площадки открываются даже в небольших деревнях. В селе Улькунды строительство началось в середине мая. Жители сами помогли расчистить площадку. Завершились работы ровно месяц назад.

Парк получился компактным, уютным очень. Создали достойную территорию для отдыха, где мы можем общаться с друзьями на свежем воздухе. А дети со своими сверстниками смогут играть, чтобы не сидели в телефонах. Ира Садыкова, глава Улькундинского сельсовета

При строительстве в первую очередь учитывались пожелания местного населения. Так в райцентре появилась современная площадка ГТО, предназначенная для людей с разной физической подготовкой. Дети тоже воспользовались возможностью попросить то, что им нужно.

Скейтпарк у нас появился очень даже интересно. Мы его не планировали, но ко мне на прием пришли ребятишки в возрасте от 7 до 12 лет. Говорят: кататься негде, давайте сделаем. Мы немного поменяли программу и сделали скейтпарк. Фаиль Мухамадеев, глава администрации Дуванского района