В Дуванском районе Башкирии открылся новый парк

Места хватит всем. В селе Месягутово Дуванского района открылся парк активного семейного отдыха. Жители ждали этого события с прошлого года и принимали активное участие в формировании общественного пространства. Какие изменения строителям приходилось добавлять уже в ходе работ?
Уже из названия ясно, что Парк активного семейного отдыха станет местом притяжения не только детей, но и взрослых. Зона общественного пространства условно разделена на три площадки: для самых маленьких, подростков и взрослых. Мамы сразу обратили внимание на безопасность. По всему периметру – мягкое покрытие, чтобы в случае падения ребенок не получил травмы.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» новые парки и детские площадки открываются даже в небольших деревнях. В селе Улькунды строительство началось в середине мая. Жители сами помогли расчистить площадку. Завершились работы ровно месяц назад.
При строительстве в первую очередь учитывались пожелания местного населения. Так в райцентре появилась современная площадка ГТО, предназначенная для людей с разной физической подготовкой. Дети тоже воспользовались возможностью попросить то, что им нужно.
Несмотря на официальное открытие парка, работы здесь будут продолжены в следующем году. Сельчане намерены собраться все вместе и озеленить территорию.