«Важен каждый житель»: как проходит перепись населения в районах Башкирии

От количества переписанных зависит социально-экономическое развитие муниципалитета. Руководители граничащих с другими областями районов Башкортостана обеспокоены тем, что могут не досчитаться населения. С такой ситуацией могут столкнуться, к примеру, в Абзелиловском районе.
За световой день обойти примерно 18 дворов. Такая задача ставится каждое утро перед переписчиками Абзелиловского района. Активное участие во Всероссийской переписи принимает и Гульдар Ахмедьянова. Сотрудница аскаровской библиотеки на месяц сменила теплый кабинет на улицу. Трудностей хватает, говорит женщина.
В Абзелиловском районе для проведения кампании организовано 14 стационарных переписных участков, задействовано 83 переписчика. Задача – обойти каждого, ведь от этих данных зависит в будущем социально-экономическое развитие района. Местные власти призывают жителей принять участие в переписи.
В том числе речь идет о работающих и прописанных в соседнем Магнитогорске, но фактически проживающих на территории Абзелиловского района. Для муниципалитета очень важно, чтобы эти люди прошли перепись именно здесь. Полученные данные будут использованы для решения социальных, национальных и культурных вопросов населения.
Перепись населения позволяет не только собрать важнейшие данные о текущем положении дел, но и сформировать общую заявку на будущее развитие тех или иных территорий, говорят эксперты. Именно поэтому каждому человеку, проживающему в России, так важно принять участие в переписи и дать полные ответы.