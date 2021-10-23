«Важен каждый житель»: как проходит перепись населения в районах Башкирии

От количества переписанных зависит социально-экономическое развитие муниципалитета. Руководители граничащих с другими областями районов Башкортостана обеспокоены тем, что могут не досчитаться населения. С такой ситуацией могут столкнуться, к примеру, в Абзелиловском районе.

За световой день обойти примерно 18 дворов. Такая задача ставится каждое утро перед переписчиками Абзелиловского района. Активное участие во Всероссийской переписи принимает и Гульдар Ахмедьянова. Сотрудница аскаровской библиотеки на месяц сменила теплый кабинет на улицу. Трудностей хватает, говорит женщина.

В связи с коронавирусом у всех ворота закрыты, не можем достучаться и зайти. Есть собаки, которые без хозяев гуляют на улице. Как-то приходится обходить эту ситуацию. Очень страшно, конечно, но приходится работать. Гульдар Ахмедьянова, переписчик

В Абзелиловском районе для проведения кампании организовано 14 стационарных переписных участков, задействовано 83 переписчика. Задача – обойти каждого, ведь от этих данных зависит в будущем социально-экономическое развитие района. Местные власти призывают жителей принять участие в переписи.

Независимо где они прописаны, но если фактически проживают у нас в районе, то дождаться переписчика дома, прийти на стационарный участок или пройти перепись на портале «Госуслуг». Для нас важен каждый житель нашего района. Да, по понятным причинам у нас есть около двух тысяч вхтовиков, которые работают на севере. Руслан Халилов, первый заместитель главы администрации Абзелиловского района

В том числе речь идет о работающих и прописанных в соседнем Магнитогорске, но фактически проживающих на территории Абзелиловского района. Для муниципалитета очень важно, чтобы эти люди прошли перепись именно здесь. Полученные данные будут использованы для решения социальных, национальных и культурных вопросов населения.

Данные переписи для того, чтобы и посмотреть нашу систему социальной поддержки, посмотреть расположение социальных объектов в зависимости от количества населения. Конечно, перепись это не только про социальную, экономическую и демографическую историю, перепись для нас еще важна с точки зрения этнической. Потому что Россия страна многонациональная, и мы гордимся, что много народов живут в дружбе. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России