В Башкирии проходит фестиваль «Вернуть детство»

В Гафурийском районе возвращают детство. В санатории «Красноусольск» проходит фестиваль сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Это творческие, интеллектуальные и спортивные соревнования. Туда приехали воспитанники детских домов Приволжского округа.
Будущие топ-менеджеры, экономисты и психологи – такие точные цели спикер учит ставить ещё со школы. Одни делают ставку на карьеру, другие мечтают безвозмездно помогать тем, кто слабее. Может, потому что сами понимают, каково это – нуждаться в поддержке.
Думать о будущем, а точнее на несколько шагов вперёд привыкли эти ребята. Их жизнь делится на чёрное и белое. Впрочем, не все здесь профессиональные игроки.
Соревнования на логику – в отдельном корпусе. Что должен сделать взрослый и не должен ребёнок? Как зовут большого друга детей из мультфильма? Всего 30 вопросов на сообразительность.
Фестивалю «Вернуть детство» уже больше десяти лет. В прошлом году он проходил онлайн. В этот раз очно, с соблюдением мер безопасности. В оффлайн-встрече, по словам организаторов, смысл есть. Эти творческие или интеллектуальные соревнования меняют детей в лучшую сторону.