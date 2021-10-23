Житель Башкирии собрал уникальный электромобиль

В Стерлитамаке местный житель собрал электромобиль своими руками. Внешне конструкция ничем не отличается от других машин в потоке, но внутри все напоминает многофункциональный гаджет.

С виду это старый отечественный автомобиль, которых на улицах региона ездят немало. Но стоит заглянуть под капот, как в глаза сразу бросаются нестандартные составляющие: электроблоки, DC-конвертеры, предохранительные блоки. В салоне – современные джойстики и экраны. Обычный автолюбитель не сразу догадается что к чему.

Чтобы этот самодельный электромобиль двинулся с места, Вячеслав работал более двух лет. Еще до того, как электрокары стали мейнстримом, стерлитамакскому Кулибину пришла идея поэкспериментировать над своей старой «девяносто девяткой».

Изучал интернет, все из интернета. Вячеслав Иванов

При помощи статей и советов онлайн-соратников спустя два с лишним года Вячеславу удалось завести авто. Запаса хода у обновленного ВАЗа хватает на 130 километров, а максимальный разгон машины составляет 100 километров в час.

Я его не делал два года уже, буквально за месяц сделал. Хватает на 35 км. Вячеслав Иванов