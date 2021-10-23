Житель Башкирии собрал уникальный электромобиль

В Стерлитамаке местный житель собрал электромобиль своими руками. Внешне конструкция ничем не отличается от других машин в потоке, но внутри все напоминает многофункциональный гаджет.
С виду это старый отечественный автомобиль, которых на улицах региона ездят немало. Но стоит заглянуть под капот, как в глаза сразу бросаются нестандартные составляющие: электроблоки, DC-конвертеры, предохранительные блоки. В салоне – современные джойстики и экраны. Обычный автолюбитель не сразу догадается что к чему.
Чтобы этот самодельный электромобиль двинулся с места, Вячеслав работал более двух лет. Еще до того, как электрокары стали мейнстримом, стерлитамакскому Кулибину пришла идея поэкспериментировать над своей старой «девяносто девяткой».
При помощи статей и советов онлайн-соратников спустя два с лишним года Вячеславу удалось завести авто. Запаса хода у обновленного ВАЗа хватает на 130 километров, а максимальный разгон машины составляет 100 километров в час.
Свои аппараты Вячеслав заряжает у себя в гараже от обычной розетки в 220 вольт, ведь в Стерлитамаке еще не появились электрозаправки. Чтобы довести аккумулятор до ста процентов, необходимо около 12 часов. На двух электромашинах изобретатель останавливаться не собирается. У мужчины есть свой Youtube-канал, куда он выкладывает видео, связанное с нестандартным машиностроением, а также инструкции для тех, кто хочет своими руками модифицировать собственный транспорт.