В Башкирии пьяный водитель устроил гонки и врезался в автомобиль ДПС

В селе Учалы пьяный водитель, пытаясь скрыться от инспекторов, врезался в их служебный автомобиль. Сотрудники ДПС заметили подозрительный Mitsubishi. Водитель по требованию не остановился, а попытался скрыться. Но далеко уйти нарушителю не удалось. В машине ГИБДД 34-летний мужчина начал отказываться от медосвидетельствования.

В итоге водитель всё-таки собрался с духом. Алкотестер показал больше одной промилле. После результата мужчина начал обвинять сотрудников в краже телефона и представлялся ветераном МВД. Пьяным за рулем водителя ловят уже во второй раз. Теперь ему грозит уголовное наказание.

В Балтачевском районе инспекторы остановили пенсионера на мопеде. Мужчина был в шлеме, но подшофе. Направлялся, рассказывает, в магазин. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Но не стал отрицать, что пил пиво.