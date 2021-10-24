В Башкирии семейная пара попала в аварию: мужчина погиб

Глубокой ночью 43-летний мужчина на «Шевроле Круз» не справился с управлением на 1 км автодороги Мелеуз-Химзавод. Водитель допустил съезд в кювет, где машина перевернулась.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Его 42-летняя супруга получила тяжелые травмы и была госпитализирована. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться.