В Башкирии грузовик протаранил легковое авто: есть погибшие

Сегодня, 24 октября, рано утром в Балтачевском районе произошла крупная авария. По сообщениям регионального ГИБДД, в ДТП есть погибшие.

На 32 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда 27-летний парень за рулём ВАЗ-2110 столкнулся с грузовиком «Скания» под управлением 50-летнего мужчины. От удара легковое авто буквально превратилось в груду металла.

В аварии погибли водитель отечественного автомобиля и его 20-летний пассажир. Травмы получил 32-летний пассажир ВАЗ – его экстренно госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.