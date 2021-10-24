В Башкирии пара воришек напала на работницу супермаркета

Под конец смены сотрудница магазина заметила подозрительную парочку. Мужчина и женщина долго стояли у холодильника с сыром и крайне заинтересованно обсуждали товар. Работница магазина решила сделать молодым людям замечание, на что те отреагировали очень агрессивно.

Мужчина толкнул сотрудницу, которая оттолкнула «покупателя» от себя. На защиту сельчанина встала его возлюбленная, которая с кулаками налетела на женщину. Работнице магазина пришлось спрятаться, а воришки успели убежать без сыра. Женщина сняла побои и уже написала заявление в полицию.