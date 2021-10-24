В Уфе под капотом машины нашли котят, которые проехали 150 км

Автомобиль выехал из посёлка Кропачево в Челябинской области. Проехав 152 км, автовладелец сделал остановку в башкирской столице. Открыв капот, путешественник обнаружил трёх котят. Он сразу позвонил местным волонтёрам, которые с готовностью забрали малышей.

Котята были маленькие, грязные, голодные и замерзшие. К счастью, им быстро нашли передержку. Волонтёры рассказали, что два котёнка – мальчики, а ещё одна – девочка. Пушистикам сделают все необходимые прививки и начнут искать семьи.