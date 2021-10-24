В Башкирии пьяный водитель повредил патрульный автомобиль

В Башкирии задержали 34-летнего мужчину, который был пойман на нетрезвом вождении. Во время задержания водитель повредил патрульный автомобиль.

Инспекторам пришлось устроить погоню. При этом водитель иномарки умышленно допустил боковое столкновение с патрульным авто. Однако автовладельца удалось задержать. Им оказался местный житель, который уже не раз привлекался к ответственности за пьяное вождение. И в этот раз он находился в состоянии алкогольного опьянения.