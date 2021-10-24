В Башкирии пьяный водитель повредил патрульный автомобиль

В Башкирии задержали 34-летнего мужчину, который был пойман на нетрезвом вождении. Во время задержания водитель повредил патрульный автомобиль.
23 октября поздно ночью в селе Учалы на улице Багаудинова инспекторы заметили подозрительный автомобиль «Митсубиси Галант». Они подали сигнал автовладельцу, попросив об остановке. Однако мужчина попытался скрыться.
Инспекторам пришлось устроить погоню. При этом водитель иномарки умышленно допустил боковое столкновение с патрульным авто. Однако автовладельца удалось задержать. Им оказался местный житель, который уже не раз привлекался к ответственности за пьяное вождение. И в этот раз он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Его автомобиль поместили на спецстоянку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: ГИБДД РБ.