Более половины населения Башкортостана привито от коронавируса

Прививку в республике сделали почти 1,3 млн человек. Специалисты призывают обезопасить себя – это позволит не заразиться или легче перенести коронавирус.
Болезнь пока не отступает. За сутки жертвами новой коронавирусной инфекции стали 36 жителей республики. Таким образом, с начала пандемии умерли уже 2375 человек, большинство – старше 60 лет.
Тем временем, по данным регионального Минздрава, зарегистрировано 668 новых случаев инфицирования. В стационарах проходят лечение свыше тысячи пациентов, из них 74 человека в тяжёлом состоянии, 8 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.