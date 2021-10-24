Более половины населения Башкортостана привито от коронавируса

Прививку в республике сделали почти 1,3 млн человек. Специалисты призывают обезопасить себя – это позволит не заразиться или легче перенести коронавирус.

Болезнь пока не отступает. За сутки жертвами новой коронавирусной инфекции стали 36 жителей республики. Таким образом, с начала пандемии умерли уже 2375 человек, большинство – старше 60 лет.