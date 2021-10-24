Социальная догазификация в Башкортостане: что это и кто может рассчитывать

Вопрос обеспеченности сетями газоснабжения был поднят в ходе рабочей встречи Владимира Путина с Радием Хабировым, приуроченной к открытию завода «Цемикс» в Абзелиловском районе. Она состоялась 6 августа этого года. Тогда к президенту России обратилась одна из местных жительниц с вопросом о реализации закона о бесплатной газификации домов, расположенных вблизи межпоселковых газопроводов. Эта просьба в итоге легла в основу всероссийской широкомасштабной программы догазификации. Что касается нашей республики, к сетям по ускоренному механизму планируется подключить 176 тысяч домовладений.