В Уфе подвели итоги суперфинала чемпионата России по шахматам

Уфа на две недели стала столицей российских шахмат. Здесь прошел суперфинал чемпионата страны. Сильнейшие спортсмены собрались вместе, чтобы выявить лучшего в открытом турнире. Открытом, потому что впервые в истории в соревновании среди мужчин выступила девушка. Чемпионат в Уфе проходил в рамках программы «Шахматы в музеях». Продолжая традицию суперфиналов, турнир принял музей имени Нестерова.

Лучшие мужчины-шахматисты друг против друга за одним столом в борьбе за звание сильнейшего в России. Так было всегда, уже 74 раза. Но в этом году Александра Горячкина бросила вызов гроссмейстерам. Для этого ей пришлось пробиться из Высшей лиги, где она заняла третье место.

В мужском и в женском турнире за победу боролись по 12 человек. Все – сильнейшие шахматисты страны со своим неповторимым стилем игры. Дмитрий Андрейкин – двукратный чемпион России и чемпион Европы по блицу, один из самых непростых соперников. Специалисты отмечают, что его действия за доской трудно предугадать.

Бег, планка, упражнения на велотренажере. Так начинает свое утро 84-летний Борис Постовский. А привычкам легенда шахматного мира не изменяет никогда. Он единственный специалист планеты, кому удалось в разные годы тренировать сборные России и США. Многократный олимпийский чемпион и победитель чемпионатов мира. На суперфинале в Уфе Постовский выступает в качестве главного арбитра. Специально для этого он прилетел из Соединенных Штатов Америки, где живет в последнее время.

Перед началом поединков судья проверял спортсменов металлоискателем, чтобы никто из них не пронес в зал микрофоны или гаджеты.

Случалось, что партии на турнире растягивалась на шесть часов. Спортсменам разрешалось выходить в комнату отдыха: собраться с мыслями и перекусить. Уфа принимала турнир по шахматам такого уровня впервые в своей истории. На сегодняшний день в Башкортостане этим видом спорта занимаются 17 тысяч человек.

В свой единственный выходной спортсмены успели познакомиться с городом. В экскурсии приняли участие гроссмейстеры и комментаторы чемпионата.