Появились подробности гибели трех женщин в ДТП на трассе в Башкирии

Вчера, 24 октября, в Туймазинском районе Башкирии произошло страшное ДТП - столкнулись грузовик КАМАЗ и "Лада" двенадцатой модели. Стали известны подробности трагедии.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, ДТП произошло на 1335 километре автодороги М5 "Урал". На данный момент устанавливается виновник случившегося.
33, 55 и 58-летние пассажирки легковушки скончались на месте трагедии. Водителя и его 38-летнюю сожительницу доставили в больницу с тяжелыми травмами. Водитель грузовика не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали трагедии.
Фото и видео: ГИБДД РБ.