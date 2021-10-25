Появились подробности гибели трех женщин в ДТП на трассе в Башкирии

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, ДТП произошло на 1335 километре автодороги М5 "Урал". На данный момент устанавливается виновник случившегося.

33, 55 и 58-летние пассажирки легковушки скончались на месте трагедии. Водителя и его 38-летнюю сожительницу доставили в больницу с тяжелыми травмами. Водитель грузовика не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали трагедии.