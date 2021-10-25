Минздрав России разрешил вакцинировать от коронавируса кормящих матерей

«Клинические исследования по применению препарата "Гам-ковид-вак" у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации», — говорится в новой инструкции к препарату.