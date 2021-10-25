В Башкирии спасатели помогли заблудившимся туристам

Двое туристов отправились на гору Кашкатур хребет Нары Белорецкого района, однако через какое-то время одному из них стало плохо. Сообщение поступило по номеру 112, сообщили в пресс-службе ГКЧС республики.
На помощь выехали спасатели. Двое 25-летних туристов вышли к деревне Двойниши Челябинской области. Мужчине оказали помощь.
Вчера, 24 октября, на горе Юша Белорецкого района заблудился 56-летний мужчина. К счастью, его оперативно обнаружили полицейские.
Спустя некоторое время по номеру 112 поступило сообщение, что в лесу в Кумертау заблудился 29-летний мужчина. В кратчайшие сроки его нашли спасатели. Сотрудники ГКЧС отметили, что он теряется в этом месте третий раз.