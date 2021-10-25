В Башкирии спасатели помогли заблудившимся туристам

Двое туристов отправились на гору Кашкатур хребет Нары Белорецкого района, однако через какое-то время одному из них стало плохо. Сообщение поступило по номеру 112, сообщили в пресс-службе ГКЧС республики.

Спустя некоторое время по номеру 112 поступило сообщение, что в лесу в Кумертау заблудился 29-летний мужчина. В кратчайшие сроки его нашли спасатели. Сотрудники ГКЧС отметили, что он теряется в этом месте третий раз.