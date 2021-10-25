«Относятся доброжелательно»: как в Башкирии проходит перепись населения

Жители Хайбуллинского района Башкортостана активно принимают участие во Всероссийской переписи населения, которая стартовала с 15 октября по всей стране и продлится до 14 ноября.

Большинство из них выбирают традиционный формат – общение с переписчиком у себя дома. Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать свои документы. То, что отвечает респондент, записывается в электронную анкету. Никаких документов для подтверждения слов предъявлять не надо. Переписчиков можно узнать по специальной экипировке, которая включает в себя светоотражающий жилет с логотипом переписи, фирменный шарф, переписную сумку, планшет и удостоверение.

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Наше поколение – поколение патриотов, наверное. И мы с удовольствием принимаем участие в переписи.

Римма Альбакова, жительница села Бурибай

Организатором выступает Башкортостанстат, где подчеркивают, что мошенники могут предлагать пройти перепись по телефону. На это нужно отвечать отказом. Кроме того, за участие в переписи деньги с граждан не взимаются. Переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги. Если вы сомневаетесь, что перед вами переписчик, можете позвонить на ближайший переписной участок, либо своему участковому, чтобы подтвердить его личность, либо в полицию по телефонам 102 или 112. Сами переписчики благодарят за доброе отношение жителей республики.

В первый год занимаюсь, точнее, в первый раз переписью населения. Были обучения 15 и 16 числа в селе Акъяр. Население относится к нам доброжелательно. Граждане очень охотно и честно отвечают на вопросы.

Эльвира Бикбова, переписчик села Бурибай
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