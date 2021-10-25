«Относятся доброжелательно»: как в Башкирии проходит перепись населения

Большинство из них выбирают традиционный формат – общение с переписчиком у себя дома. Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать свои документы. То, что отвечает респондент, записывается в электронную анкету. Никаких документов для подтверждения слов предъявлять не надо. Переписчиков можно узнать по специальной экипировке, которая включает в себя светоотражающий жилет с логотипом переписи, фирменный шарф, переписную сумку, планшет и удостоверение.

Организатором выступает Башкортостанстат, где подчеркивают, что мошенники могут предлагать пройти перепись по телефону. На это нужно отвечать отказом. Кроме того, за участие в переписи деньги с граждан не взимаются. Переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги. Если вы сомневаетесь, что перед вами переписчик, можете позвонить на ближайший переписной участок, либо своему участковому, чтобы подтвердить его личность, либо в полицию по телефонам 102 или 112. Сами переписчики благодарят за доброе отношение жителей республики.