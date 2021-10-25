В Башкирии завершился конкурс «Живи, деревня!»

«Живи, деревня!» Социально-культурный проект с таким названием завершился в Кушнаренковском районе. Он длился в течение последних пяти месяцев и прошел в нескольких населенных пунктах.

В его рамках состоялись различные мастер-классы по экологии, образованию, культуре и религии. Финальный праздник с размахом отметили на территории усадьбы дворян Топорниных-Грибушиных, которые жили здесь в 19 веке жили и активно благоустраивали район. Их традиции благотворительности могут вдохновить и современников. Проект реализовали в рамках нацпроекта «Культура»

Фото №1 - В Башкирии завершился конкурс «Живи, деревня!»

В этом году реализуется на средства гранта Российского фонда культуры. Здесь усадьба Топорниных-Грибушиных. Это сердце нашего района. Топорнины, Грибушины были известными меценатами, храмостроителями, заботились о простых жителях, строили больницы, сиропитательные дома, богадельни, то есть очень много делали хорошего.

Ольга Самарина, руководитель проекта «Живи, деревня!»
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