В Башкирии завершился конкурс «Живи, деревня!»

«Живи, деревня!» Социально-культурный проект с таким названием завершился в Кушнаренковском районе. Он длился в течение последних пяти месяцев и прошел в нескольких населенных пунктах.

В его рамках состоялись различные мастер-классы по экологии, образованию, культуре и религии. Финальный праздник с размахом отметили на территории усадьбы дворян Топорниных-Грибушиных, которые жили здесь в 19 веке жили и активно благоустраивали район. Их традиции благотворительности могут вдохновить и современников. Проект реализовали в рамках нацпроекта «Культура»