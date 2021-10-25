В Башкирии женщина украла у своего приятеля крупную сумму денег

По предварительной версии, женщина давно знакома с потерпевшим. В ходе распития спиртных напитков мужчина отдал даме сердца свою банковскую карту и озвучил пин-код, для оформления комнаты в городе Белебее. Женщина забрала карту, но на этом она не остановилась. На чужие деньги она в течение нескольких дней приобретала продукты, одежду для себя и своих детей, медикаменты. Также она купила газовый счетчик и недешевый смартфон.

пресс-служба МВД Башкирии