В Башкирии женщина украла у своего приятеля крупную сумму денег

57-летний житель Белебеевского района обратился в полицию и рассказал, что знакомая украла с его карты 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в МВД республики.

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В кратчайшие сроки полицейские задержали жительницу Ермекеевского района Башкирии и доставили ее в отделение полиции. Она раскаялась в содеянном.

По предварительной версии, женщина давно знакома с потерпевшим. В ходе распития спиртных напитков мужчина отдал даме сердца свою банковскую карту и озвучил пин-код, для оформления комнаты в городе Белебее. Женщина забрала карту, но на этом она не остановилась. На чужие деньги она в течение нескольких дней приобретала продукты, одежду для себя и своих детей, медикаменты. Также она купила газовый счетчик и недешевый смартфон.

пресс-служба МВД Башкирии

По факту кражи в отношении задержанной возбудили уголовное дело. В настоящее время следствие устанавливает детали случившегося.

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