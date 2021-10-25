В Башкирии из-за неосторожности при курении погиб 42-летний мужчина

Сегодня ночью, 25 октября, в Ишимбае произошел пожар. На место ЧП выдвинулись сотрудники пожарных подразделений.
Пожар произошел в бревенчатом доме по улице Степана Разина, , сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. Площадь возгорания составила 3х4 метра.
Пожарные обнаружили труп 42-летнего мужчины. На месте пожара было найдено множество окурков. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неосторожность при курении.
Сейчас на месте трагедии работают следователи и дознаватель МЧС.
Фото: МЧС РБ.