В Башкирии из-за неосторожности при курении погиб 42-летний мужчина

Сегодня ночью, 25 октября, в Ишимбае произошел пожар. На место ЧП выдвинулись сотрудники пожарных подразделений.

Пожар произошел в бревенчатом доме по улице Степана Разина, , сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. Площадь возгорания составила 3х4 метра.

Пожарные обнаружили труп 42-летнего мужчины. На месте пожара было найдено множество окурков. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неосторожность при курении.

Сейчас на месте трагедии работают следователи и дознаватель МЧС.