В Башкирии появится новая школа на 120 мест

В селе Тастуба Дуванского района завершается возведение современной школы на 120 учащихся. Прежнее учебное заведение было возведено почти полвека назад. Здание уже не соответствовало требованиям безопасности и было признано аварийным.

На период строительства, которое началось в мае 2020 года, уроки перенесли в соседний дом культуры. Младшие классы учатся в детском саду. Переехать в новое здание планирует в начале года. Изначально стоимость объекта составляла 140 миллионов рублей. В связи ростом цен на стройматериалы смету пришлось пересмотреть и провести дополнительную госэкспертизу.