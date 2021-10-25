В Башкирии вступили в силу новые коронавирусные ограничения

Так, с сегодняшнего дня, с 25 октября, предоставлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании нужно ещё и на розничных рынках. В список не входят сельскохозяйственные и специализированные продовольственные рынки. При этом проверяющие могут попросить у гражданина паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.