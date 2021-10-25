В Башкирии вступили в силу новые коронавирусные ограничения

В Башкортостане вступают в силу новые коронавируснеы ограничения, призванные замедлить распространение опасного заболевания.
Так, с сегодняшнего дня, с 25 октября, предоставлять сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании нужно ещё и на розничных рынках. В список не входят сельскохозяйственные и специализированные продовольственные рынки. При этом проверяющие могут попросить у гражданина паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Также сертификат о вакцинации и справку о заболевании потребуют в таких местах, как торговые центры, бассейны, фитнес-клубы, салоны красоты, бани, сауны, солярии, театры, кинотеатры, массажные, косметические, спа-салоны, заведения общепита вместимостью более 50 человек.
А с 27 октября при посещении указанных заведений будет действовать только сертификат о вакцинации. 1 декабря предоставить сертификат или справку потребуется при заселении в санатории, дома отдыха, пансионаты, профилактории.