Картина художницы из Башкирии вошла в топ-100 выставки «Осень 2021»

На днях художница получила электронный сертификат о подтверждении успеха в международном творческом состязании. Также в скором времени участникам виртуальной выставки доставят печатные каталоги с работами всех 300 участников мероприятия. Лейсан Рахматуллина – заслуженный художник Башкортостана, лауреат республиканской молодежной премии имени Бабича. За плечами признанного мастера акварели более двадцати персональных выставок в республике и за ее пределами.