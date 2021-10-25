Картина художницы из Башкирии вошла в топ-100 выставки «Осень 2021»

Картина известного акварелиста Лейсан Рахматуллиной «Подсолнуха радость» включена в топ-100 произведений Международной выставки акварели «Осень-2021», прошедшей в Хошимине.
На днях художница получила электронный сертификат о подтверждении успеха в международном творческом состязании. Также в скором времени участникам виртуальной выставки доставят печатные каталоги с работами всех 300 участников мероприятия. Лейсан Рахматуллина – заслуженный художник Башкортостана, лауреат республиканской молодежной премии имени Бабича. За плечами признанного мастера акварели более двадцати персональных выставок в республике и за ее пределами.
Серия «Подсолнухи» – одна из самых ярких в творческой копилке художницы. Как говорит сама Лейсан, в этих картинах она использует яркие палитры, именуемые среди мастеров пера райскими цветами.