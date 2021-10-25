В Башкирии больной COVID-19 выпал из окна третьего этажа и попал в реанимацию

В Стерлитамаке больной коронавирусом выпал из окна и попал в реанимацию. Инцидент произошел прошлой ночью, сообщает газета «Стерлитамакский рабочий».

Сообщение поступило по номеру 112 около трех часов ночи. Мужчина выпал из окна третьего этажа жилого дома по улице Свердлова. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.