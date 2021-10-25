В Башкирии больной COVID-19 выпал из окна третьего этажа и попал в реанимацию

В Стерлитамаке больной коронавирусом выпал из окна и попал в реанимацию. Инцидент произошел прошлой ночью, сообщает газета «Стерлитамакский рабочий».

Фото №1 - В Башкирии больной COVID-19 выпал из окна третьего этажа и попал в реанимацию

Сообщение поступило по номеру 112 около трех часов ночи. Мужчина выпал из окна третьего этажа жилого дома по улице Свердлова. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Оказалось, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. У пострадавшего выявили коронавирусную инфекцию - поражение легких составило 60%. Его экстренно доставили в больницу №1.

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