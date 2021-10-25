На жительницу Башкирии подал в суд телеканал «СТС» за продажу игрушек из мультсериала

Телеканал "СТС" подал в суд на жительницу Ишимбая за продажу пластиковых персонажей-игрушек из мультсериала «Три кота». Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.
В июне 2019 года женщина продавала набор из пяти фигурок из пластика, которые имитируют персонажей Папа, Мама, Карамелька, Компот и Коржик. Данные персонажи являются интеллектуальной собственностью телеканала, поэтому у ответчицы не было прав на их использование.
Суд взыскал с женщины за незаконное использование товарных знаков 50 тысяч рублей и еще 90 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушения авторских прав. Также ее обязали оплатить судебные расходы на сумму более пяти тысяч рублей.