На жительницу Башкирии подал в суд телеканал «СТС» за продажу игрушек из мультсериала

Телеканал "СТС" подал в суд на жительницу Ишимбая за продажу пластиковых персонажей-игрушек из мультсериала «Три кота». Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.

В июне 2019 года женщина продавала набор из пяти фигурок из пластика, которые имитируют персонажей Папа, Мама, Карамелька, Компот и Коржик. Данные персонажи являются интеллектуальной собственностью телеканала, поэтому у ответчицы не было прав на их использование.