В Уфе женщина внезапно ударила покупательницу в пекарне

На видео хорошо заметно, что женщина в возрасте стоит у прилавка и рассматривает товар. В один момент она оборачивается и подлетает к посетительнице, которая совершает покупки совершенно у другого продавца. Она с силой бьет женщину по голове, а после сбегает с места происшествия. Пострадавшая согнулась от полученного удара и поспешила отойти в сторону.