В Уфе женщина внезапно ударила покупательницу в пекарне

В социальных сетях жители Уфы рассказали о странном случае, который произошёл в пекарне в Дёмском районе. Были опубликованы кадры произошедшего.
На видео хорошо заметно, что женщина в возрасте стоит у прилавка и рассматривает товар. В один момент она оборачивается и подлетает к посетительнице, которая совершает покупки совершенно у другого продавца. Она с силой бьет женщину по голове, а после сбегает с места происшествия. Пострадавшая согнулась от полученного удара и поспешила отойти в сторону.
Пресс-служба МВД по региону отмечает, что женщина, получившая травму, в больнице. Сейчас ведутся поиски злоумышленницы. На вид подозреваемой около 50 лет, она была одета в шапку-панаму леопардового цвета, белое меховое пальто и ботинки черного цвета.
Видео: ГорОбзор.ру.