Жителей Уфы напугал сильный дым у Белого дома

Сегодня, 25 октября, рано утром жители Уфы заметили странное задымление недалеко от Белого дома. Кадры инцидента очевидцы прислали корреспондентам «КП-Уфа».

Сильный дым был зафиксирован в микрорайоне Архиерейка. Он расположен на склоне горы прямо под зданием Белого дома. Источник происхождения дыма неизвестен.

В службу спасения сообщений о пожаре в данной местности не поступало. По уставу экстренные службы не могут по своей инициативе отправить на место происшествия пожарную команду.