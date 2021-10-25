Жителей Уфы напугал сильный дым у Белого дома

Сегодня, 25 октября, рано утром жители Уфы заметили странное задымление недалеко от Белого дома. Кадры инцидента очевидцы прислали корреспондентам «КП-Уфа».

Фото №1 - Жителей Уфы напугал сильный дым у Белого дома

Сильный дым был зафиксирован в микрорайоне Архиерейка. Он расположен на склоне горы прямо под зданием Белого дома. Источник происхождения дыма неизвестен.

В службу спасения сообщений о пожаре в данной местности не поступало. По уставу экстренные службы не могут по своей инициативе отправить на место происшествия пожарную команду.

Фото: КП-Уфа. 

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